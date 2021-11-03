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СМИ: задержанного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО

Анна Назайкина
09:57 03.11.2021
Ранее мужчина сбежал из психиатрической больницы, куда он был помещен для проведения медицинской экспертизы.
© Видео: ФСИН © Фото: ФСИН
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Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова после задержания поместили в следственный изолятор, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Накануне, 2 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца. Однако тогда велось «отождествление личности». Как отмечалось, его задержание удалось осуществить благодаря жителям Трусовского района, которые заметили беглеца в кафе и сообщили об этом в полицию. Впоследствии личность задержанного удалось подтвердить.

Мужчину объявили в розыск 26 октября после его побега из психиатрической больницы в Астрахани. Алханов находился там для проведения медицинской экспертизы. За оказание помощи в розыске преступника УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Алханов осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»). Он проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в феврале 2000 года, в результате которого погибло 84 российских военнослужащих.

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