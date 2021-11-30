Оборванные провода и помятые машины: в Крыму устраняют последствия мощного урагана

На Крымском полуострове устраняют последствия урагана, от которого пострадали, по последним данным, шесть человек. Они получили травмы в результате падения деревьев, рекламных щитов и антенн. Кроме того, были повреждены десятки автомобилей.

Из-за обрыва проводов линий электропередачи без света остались более 55 тысяч человек. К этому часу большую часть аварий устранили, но веерные отключения продолжаются.

В Ялте во время шторма затонуло две яхты, еще два судна сорвало с якоря. Движение через Керченский пролив было остановлено. С обеих сторон стояли в общей сложности 200 судов. Сейчас ограничения для них сняли. Ночью ураган сместился в сторону Севастополя.

Корреспондент «Звезды» рассказала, что жители города, которые застали непогоду на улице, ощутили на себе, как резко изменились метеоусловия - в один момент задул сильный ветер, начали летать сорванные листья, ветки, вывески. В настоящий момент порывы следуют один за другим и лишь иногда наступает небольшое затишье.