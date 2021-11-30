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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Анна Назайкина
09:21 30.11.2021
Показатель будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба.
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москве зарегистрирован рекорд низкого атмосферного давления - на данный момент оно составило около 711 миллиметров ртутного столба. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба», - сказал синоптик.

Ранее стало известно, что на Москву обрушился циклон «Бенедикт». Он пришел с Аппенинского полуострова и принес обильные осадки. Сильный дождь идет с вечера и в ближайшие часы не прекратится.

По предположению специалистов, в Москве выпадет двухнедельная норма осадков. Синоптики прогнозируют, что ожидается около 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр.

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