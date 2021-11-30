На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь

На Москву обрушился циклон «Бенедикт». Он пришел с Аппенинского полуострова и принес обильные осадки. Сильный дождь идет с вечера и в ближайшие часы не прекратится.

По прогнозам синоптиков, в столице выпадет двухнедельная норма осадков. Как уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ожидается 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр.

«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра)», - сказал он РИА Новости.

Ближе к вечеру дождь сменится мокрым снегом - ожидается ухудшение видимости. Горожанам по возможности рекомендуют оставаться дома в непогоду, а на улице быть предельно внимательными.