Глава «Нафтогаза» пожаловался на отсутствие переговоров по транзиту газа с Россией

Россия не хочет вести с Украиной переговоры, касающиеся продления контракта о транзите газа после 2024 года. Об этом заявил руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров. Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», - приводит его слова Reuters.

Витренко считает, что после запуска «Северного потока-2» «Газпром» перестанет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзит в страны Евросоюза.

Напомним, что контракт по транзиту, рассчитанный на пять лет, Москва и Киев подписали в 2019 году. По договору «Газпром» транспортировал 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и будет транспортировать 40 миллиардов кубометров газа в год в период с 2021 по 2024 год включительно.

Ранее Юрий Витренко рассказал, что ежегодные потери Украины после запуска «Северного потока-2» могут составить около двух миллиардов долларов.