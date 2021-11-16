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«Нафтогаз» раскрыл потери Украины из-за «Северного потока -2»

Анна Касаткина
05:49 16.11.2021
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что газопровод якобы «угрожает мировой безопасности».
«Нафтогаз» раскрыл потери Украины из-за «Северного потока -2»
© Фото: Stefan Sauer globallookpress
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Ежегодные потери Украины после запуска «Северного потока - 2» могут составить около $2 млрд. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток - 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», - сказал Витренко в разговоре с Reuters.

По словам Витренко, газопровод якобы «угрожает мировой безопасности», в связи с чем Украина надеется на введение санкций Конгрессом США на оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG.

Ранее в парламенте ФРГ заявили, что сертификация газопровода «Северный поток - 2» на территории Германии может быть завершена уже в начале 2022 года. Депутат бундестага и бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст при этом заявил, что Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода и назвал «ерундой» ранее заключенную между ФРГ и США сделку, обязывающую Германию прекратить поставки российского газа при условии использования энергоносителей против Украины.

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