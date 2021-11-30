Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»

Дублер актера Кита Харингтона Зураб Юсупов в беседе со «Звездой» рассказал, как ему удалось принять участие в знаменитом на весь мир сериале «Игра престолов», исполнив в некоторых сценах роль Джона Сноу. Также молодой человек из Дагестана рассказал, как проходили съемки и какие впечатления у него остались после участия в таком масштабном проекте.

Он отметил, что у Харингтона есть два официальных дублера, однако они были заняты в других проектах, поэтому потребовалось участие еще одного.

«Думал, что и с их стороны тоже какое-то баловство будет, будут снимать что-то непроектное. Увидел объявление на официальном сайте HBO, когда искал сам спойлеры к сериалу. Сам потому что фанат этого сериала...Прислал фотку. Прислали мне ответ, попросили видео, где поворачиваю голову, показываю мимику. И начали обговаривать уже остальные условия оплаты, гонорара», - поделился воспоминаниями он.

Юсупов признался, что не сразу поверил, что удача там улыбнулась ему. Сперва он переживал, что над ним кто-то решил подшутить.

«Сначала боялся, думал, что какая-то издевка, может, прикол. Еще были мысли, что это не они мне пишут, что попал не на тот сайт, возможно, какие-то мошенники мне пишут. Но убедился, когда перепроверил и они прислали мне билеты уже», - добавил дублер.

О съемках нельзя было публично рассказывать из-за условий контракта о неразглашении в течение трех лет. Когда Юсупов прилетел из Шотландии в Россию и рассказал об этом своим друзьям, многие ему не поверили.

«Когда я прилетел и рассказывал об этом своим друзьям и видел их реакцию, что они не верят. Уже начинал понимать, что как будто нет смысла об этом говорить. Все не верят, видимо, буду жить с этим до конца. И потом, когда срок контракта прошел, выложил видео в Tik-Tok и пошло- поехало», - рассказал молодой человек.

Съемки Юсупова длились шесть дней, каждый день около шести-семи часов - его можно увидеть в 8 сезоне, в четвертой серии. В кадре он находился около шести-восьми минут серии.

«В основном отыгрывал спиной как-то, на заднем фоне. Либо меня рукой держит другой актер. В основном были кадры, где не было видно четко моего лица. В основном это спиной, где герой молчит», - сказал он.

Молодой человек скрывал от родителей, что принял участие в съемках знаменитого сериала, так как предполагал, что они начнут беспокоиться за него и не отпустят на съемки. Поэтому он сказал им, что полетел на практику.

«Изначально я отказался от гонорара, но на шестой день приехал Дэвид Бэньэф, он мне выплатил как от себя 500 фунтов...Отказался из-за того, что не верил. “Оплатите мне дорогу туда-обратно, проживание и посмотрим, как вы дальше будете действовать” - они согласились на эти условия, им даже больше этого понравилось. Наверное, из-за этого меня и выбрали, потому что оказался самый выгодный вариант для них», - считает дублер.

«Игра престолов» — знаменитый американский сериал в жанре фэнтези, является адаптацией цикла романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Создатели сериала — начинающие сценаристы Дэвид Беньофф и Дэн Вайс. Всего сериал включает 73 серии, объединенные в 8 сезонов. Премьера первого сезона в США состоялась на канале HBO 17 апреля 2011 года. Сериал был отмечен множеством наград.