Гинцбург раскрыл влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

При омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше, чем при других вариантах инфекции. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это связано с большим количеством мутаций в вирусе и дает организму дополнительное время для выработки иммунитета.

Ученый при этом подчеркнул, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее.

«Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу - прим. ред.), (уменьшит - прим. ред.) скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Директор центра Гамалеи добавил, что если данный процесс будет проходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм.

«То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», - объяснил специалист свою точку зрения.

Ранее Гинцбург сообщил, что ревакцинироваться от COVID-19 после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучший эффект даст комбинация со «Спутником Лайт». Вакцины западного производства, такие как Moderna или Pfizer, по его словам, лучше бустировать «Спутником V».