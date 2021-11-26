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Россиянам назвали бюджетный продукт для улучшения пищеварения

Светлана Иванова
10:45 26.11.2021
Специалист рассказала, что яичный желток способствует улучшению работы пищеварения и избавит от авитаминоза.
Россиянам назвали бюджетный продукт для улучшения пищеварения
© Фото: Paul Williams, imageBROKER, Globallookpress
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Включение в ежедневный рацион двух яичных желтков благоприятно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и избавит от авитаминоза. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Степная. По ее словам, потребление этого продукта каждый день также укрепляет кости.

Как пояснила специалист в беседе с РИА Новости, яичный желток входит в число лидеров по содержанию белка. При этом, чтобы он хорошо усваивался и способствовал похудению, желтки стоит добавлять в овощные, рыбные или мясные запеканки.

Нутрициолог также дала рецепт вкусной запеканки: 300 граммов брокколи положить в форму для запекания, залить смесью из двух желтков с 50 миллилитрами молока, сверху натереть 300 граммов сыра, посолить, поперчить и запекать в духовке полчаса при температуре 200 градусов.

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