Мощный циклон распространится на все Приморье

Снежный циклон, который утром во вторник, 30 ноября, накрыл Владивосток, в течение дня распространится на всю территорию Приморского края, а днем в среду, 1 декабря, уйдет на Татарский пролив. Об этом говорится в сообщении Примгидромета.

«На край начал оказывать влияние очередной активный южный циклон. По данным на 9 часов утра, он проходит север Корейского полуострова. Днем 30 ноября циклон переместится к южному побережью Приморья и ориентировочно в 16-17 часов центр циклона будет находится южнее Владивостока… В дальнейшем вихрь будет смещаться вдоль побережья Приморья в северо-восточном направлении. В течение дня ненастная погода охватит всю территорию края», - сказано в сообщении, размещенном на сайте Приморского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на большей части территории Приморья днем 30 ноября и ночью 1 декабря пройдет снег, наиболее интенсивный - в южной половине региона.

На юго-востоке края днем во вторник выпадет снег с дождем, что спровоцирует появление гололеда. Будет дуть сильный ветер, ожидаются метель и снежные заносы.

В дневное время 1 декабря циклон переместится на Татарский пролив, благодаря чему снегопады в Приморском крае начнут стихать, однако сохранятся сильный ветер и метели. В среду ночью во Владивостоке будет идти снег, температура понизится до минус 7-10 градусов, ожидается штормовой ветер. Днем в среду снег прекратится, но сохранится сильный ветер и низкая температура воздуха. Затем до конца рабочей недели осадков не прогнозируется, ветер ослабнет.

Ранее во ВНИИ ГОЧС сообщили, что мощный циклон, который будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на текущей неделе жизнеобеспечение населения практически на всей территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).