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Жителей Дальнего Востока предупредили о приближении мощного циклона

Роман Захаров
03:27 30.11.2021
Из-за непогоды прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения почти во всех субъектах ДФО.
Жителей Дальнего Востока предупредили о приближении мощного циклона
© Фото: flickr
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Мощный циклон, который будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на текущей неделе жизнеобеспечение населения практически на всей территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). С таким предупреждением выступили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 миллиметров в сутки и порывами ветра до 40 метров в секунду. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия», - приводит сайт ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.

Кроме того, сотрудники института прогнозируют в этот же период нарушение энергоснабжения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей. Это может произойти из-за налипания мокрого снега на линии электропередач.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что календарная зима в Москве начнется с резкого похолодания, снегопада, сильного ветра и гололедицы. По ее словам, столбики термометров 1 декабря могут опуститься до минус десяти градусов в столице, и до минус семи градусов по области.

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