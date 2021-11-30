Врач перечислил правила поведения в гололед

Во время гололеда необходимо передвигаться очень осторожно, не бегать, не держать руки в карманах и носить удобную обувь. Такими советами поделился главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков, а на следующий день ударят первые серьезные морозы. Вода замерзнет, а дороги и тротуары превратятся в один большой каток.

«Нужно максимально подготовиться к гололеду. Отказаться от каблуков. Предпочитайте обувь на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах», - приводит РИА Новости слова Тяжельникова.

Если на улице очень скользко, то движения человека должны быть максимально неторопливыми, отметил эксперт. Категорически нельзя бегать, даже если человек опаздывает.

«Мягкая, рыхлая одежда, например, пуховик, может смягчить удар. Нельзя держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию. Очень опасно передвижение во время гололеда в нетрезвом состоянии. А при любой возможности лучше оставайтесь дома», - добавил врач.

Внезапное падение с высоты собственного роста чревато ушибами растяжениями и переломами. Подобные травмы могут надолго выбить человека из рабочего режима, рассказал Тяжельников. Пожилые люди находятся в особой группе риска. Из-за хрупкости костей у них чаще других случается перелом шейки бедра.

«Если вы потеряли равновесие, то старайтесь присесть на корточки. Так вы снизите высоту падения. Старайтесь падать на бок, так вы пострадаете меньше. Старайтесь сгруппироваться и напрячь мышцы. Если падаете вперед, то нужно прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. Если падаете навзничь на спину, то нужно прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки. Так вы защитите затылочную часть головы», - уточнил специалист.

Если падение произошло и вы оказались лежащим на тротуаре, не стоит сразу подниматься на ноги, советует врач. Необходимо прислушаться к себе, пошевелить руками и ногами. При появлении острой боли следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.