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Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании 1 декабря

Ян Брацкий
02:13 30.11.2021
Похолодание будет кратковременным и уже на следующий день синоптики обещают плюсовую температуру.
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании 1 декабря
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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Зима в Москве начнется с резкого похолодания. Об этом жителей столичного региона предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Кроме того, в первый день зимы прогнозируется снегопад, сильный ветер и гололедица.

Ртутные столбики термометров первого декабря могут опуститься до -10 градусов, рассказал синоптик, а по области - до -7 градусов. Порывы ветра при этом достигнут 17 метров в секунду, цитирует Паршину «Российская газета».

Впрочем, доставать из шкафов шубы, пуховики и дубленки еще рано, успокоила метеоролог. Похолодание будет кратковременным и уже второго декабря температура в Москве и области поднимется до +5 градусов.

Накануне в столичном регионе из-за сильного ветра был объявлен желтый уровень погодной опасности. На сайте Гидрометцентра отмечается, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника, 29 ноября, до 09:00 среды, 1 декабря.

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