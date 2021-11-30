В России начали тестировать «умную оплату» в общественном транспорте

Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте запущен в тестовом режиме в Твери, Перми и Таганроге. Об этом рассказал заместитель руководителя Минтранса РФ Кирилл Богданов.

«В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения… Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе», - сообщил он.

По словам чиновника, при помощи новой технологии пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне транспортного средства, самостоятельно определяет, на каком остановочном пункте зашел человек, и какова стоимость проезда. Богданов отметил, что данной цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны, пишет РИА Новости.

«Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала - водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути», - объяснили в компании-разработчике новинки.

Кирилл Богданов уверен, что внедрение сервиса позволит достичь одной из важных целей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли - максимального расширения возможности безналичной оплаты и формирования «зеленых цифровых коридоров», которые повысят комфорт, безопасность и скорость проезда на общественном транспорте.

«Наша задача - к 2024 году довести до 70% долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя прошлого года», - поделился информацией замминистра.

Напомним, сейчас на всех 240 станциях метро Москвы работает так называемая система Face Pay - новый способ оплаты, при котором достаточно предъявить свое лицо или, как минимум, 40% от него. Необходимость введения такого способа оплаты в Дептрансе столицы объясняют, в первую очередь, заботой о пассажирах, поскольку Face Pay позволит минимизировать любой контакт как с человеком, так и техникой, что особенно актуально в период пандемии.