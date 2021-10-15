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Пройти в метро, поймать преступника и заплатить за ужин: как работает система распознавания лиц Face Pay

Константин Коковешников
19:17 15.10.2021
Видеокамера у турникетов в метро Москвы теперь распознает лицо каждого конкретного пассажира и безо всяких проездных впускает его.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Московский метрополитен является не только одним из самых больших и красивых в мире, но теперь еще и впереди планеты всей по количеству способов оплаты. Сегодня на всех 240 станциях и 14 линиях заработала так называемая система Face Pay - это новый способ оплаты, при котором достаточно предъявить свое лицо или, как минимум, 40% от него.

Одним из первых новшество опробовал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Как рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, качество распознавания лиц, учитывая биометрические данные, которые имеются в хранилище электронного банка - на самом высоком уровне. Погрешность ошибок составляет всего 0,01%.

Необходимость введения нового способа оплаты в Дептрансе объясняют, в первую очередь, заботой о пассажирах. За 10 лет очереди в кассах метро сократились в 3,5 раза. А Face Pay позволит минимизировать любой контакт не только с человеком, но и техникой, что особенно актуально в период пандемии.

Сначала новый способ оплаты на себе испытали сами сотрудники подземки. Почти 90 тысяч человек вот уже четыре месяца проходят через турникеты исключительно по биометрическим данным. А в августе сформировали первую фокус-группу уже из пассажиров. В нее вошло 15 тысяч человек. Сегодня систему опробовали и сотрудники нашего телеканала.

«Чтобы воспользоваться опцией Face Pay первое, что нужно сделать, - это зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы". Второе - сделать селфи. И третье - привязать профиль к банковской карте. Тогда, по логике, я смогу беспрепятственно пройти в метро - система меня распознает, спишет плату и тут же распахнет передо мной двери метрополитена. Когда я оказалась в метро перед турникетом, мне даже не потребовалось снимать маску. Камере было достаточно только моих глаз, чтобы впустить меня в метрополитен», - рассказала ведущая программы «Новости дня» на телеканале «Звезда» Ольга Волкова.

За основу нового способа оплаты взяли действующую в метро систему распознавания лиц, запущенную больше года назад. С тех пор с ее помощью удалось задержать уже 2500 преступников, находящихся в федеральном розыске, а также отыскать 200 человек, считавшихся пропавшими без вести. В их числе - 50 детей.

В китайском Ханчжоу пошли еще дальше - при с помощи оплаты через биометрические данные там уже можно получить заказ в одном из ресторанов быстрого питания.

На каждой станции метро сейчас есть как минимум один турникет для оплаты по биометрическим данным. В России биометрические данные постепенно берут на вооружение ритейлеры и банки. Но в самом большом масштабе FacePay будут использовать именно в транспорте. Уже в следующем году к этой системе обещают подключить еще и МЦК.

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