Рябков рассказал о представлении США идей по предотвращению инцидентов на море и в воздухе

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия представила США идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним. По его словам, флоты и ВВС двух стран часто оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией.

«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним», - отметил Рябков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона изложила американской стороне идеи о том, как это сделать.

«Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вновь предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся вопросам, которые являются«раздражителями» в двусторонних отношениях.