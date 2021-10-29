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МИД РФ призвал США остановить «маховик эскалации» и обсудить проблемы в отношениях

Валентина Пескова
21:56 29.10.2021
В ведомстве отметили, что США пожинают плоды собственной агрессивной и недальновидной политики, тогда как Россия давно апеллировала к здравому смыслу.
МИД РФ призвал США остановить «маховик эскалации» и обсудить проблемы в отношениях
© Фото: Минобороны РФ
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Россия вновь предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся вопросам, которые являются для противоположной стороны «раздражителями» в двусторонних отношениях. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова указала, что США долго продолжали вести агрессивную и недальновидную политику в отношении России, но всякому терпению рано или поздно приходит конец. Учитывая новые требования Вашингтона о том, что еще 55 дипломатов РФ и административных работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, отметили в ведомстве, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится».

«Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород, - это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Вашингтону хорошо известно, что для России предпочтительнее полностью обнулить все накопившиеся в последние годы ограничения и выйти навстречу друг другу.

В МИД РФ возмущены тем, что Вашингтон сознательно и намеренно «сливает» в СМИ преувеличенные и некорректные заявления о якобы четырехкратном превосходстве дипломатического присутствия России в США.

«Если сопоставлять посольства и консульские учреждения, то у американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200. Причем, к нашим сотрудниками засчитывают еще и состав Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к дипмиссиям не имеет», - посетовала представитель МИД РФ.

Мария Захарова напомнила, что на требования России вернуть или хотя бы позволить проинспектировать здания российских посольств и земельные участки, Госдепартамент США регулярно отказывает без объяснения причин, отделываясь формальными отписками. А за лукавыми заверениями о том, что представители Госдепа придерживаются направления по нормализации условий работы посольств и консульских учреждений России и США, не наблюдается никакого намека на готовность договариваться на равноправной основе.

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