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Ракетный эсминец ВМС США возобновил операцию в Черном море

Ян Брацкий
03:09 30.11.2021
Ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря на прошлой неделе для участия в совместных с партнерами по НАТО операциях.
Ракетный эсминец ВМС США возобновил операцию в Черном море
© Фото: USNavyEurope, twitter
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Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США возобновил операцию в Черном море после выхода из болгарского порта Варна. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности», - цитирует РИА Новости заявление флота.

Ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в черноморскую акваторию на прошлой неделе. Предполагается, что экипаж корабля примет участие в совместных с партнерами по НАТО операциях.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил о том, что средства и силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца. 

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