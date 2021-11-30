Ракетный эсминец ВМС США возобновил операцию в Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США возобновил операцию в Черном море после выхода из болгарского порта Варна. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности», - цитирует РИА Новости заявление флота.

Ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в черноморскую акваторию на прошлой неделе. Предполагается, что экипаж корабля примет участие в совместных с партнерами по НАТО операциях.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил о том, что средства и силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.