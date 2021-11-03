Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек

В ВОЗ сообщили, что число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило пять миллионов, а число случаев заражения приблизилось к 247 миллионам.

По данным на 2 ноября во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 246 951 274 инфицированных коронавирусом и 5 004 855 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, передает ТАСС.

При этом больше всего подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в США - 45 678 478. Далее следуют Индия (34 296 237) и Бразилия (21 810 855).

Ранее в ВОЗ заявили, что мировому сообществу необходимо сделать выводы из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, а также ожидать появления нового заболевания подобного масштаба.

По словам экспертов, возможность появления в какой-то момент времени нового вируса, который человечество не в состоянии будет сдержать - несомненна.