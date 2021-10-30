В ВОЗ предсказали приход новой опасной пандемии

Мировому сообществу стоит сделать выводы из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и ожидать появления нового заболевания подобного масштаба. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает», - обозначил он.

Глава ВОЗ объяснил, что с биологической точки зрения возможность появления в какой-то момент времени нового вируса, который человечество не в состоянии будет сдержать - несомненна. Он также указал, что для борьбы с такого масштаба угрозами требуется политическое участие на высоком уровне. В связи с этим, по его словам, на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноября будут рассматривать предложение о принятии международного юридически обязывающего соглашения о подготовке к пандемии.

Гебрейесус заметил, что в настоящее время в отношении борьбы с коронавирусом усматривается ряд проблем, включающий неравный доступ к вакцинам в мире. По его словам, при том, что 36% жителей планеты сегодня полностью вакцинированы, в Африке показатель прививания составляет только 6%. Кроме того гендиректор ВОЗ обратил внимание на тот факт, что одни лишь вакцины не останавливают передачу инфекции.