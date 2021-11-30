Гинцбург оценил совместимость назальной вакцины с другими прививками от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет защищать и тех, кто ранее был привит не «Спутником V». Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал о свойствах нового лекарства от коронавирусной инфекции. С его слов, назальная форма вакцины безболезненна, практически не имеет побочных эффектов и создает дополнительный барьер для вируса в верхних дыхательных путях.