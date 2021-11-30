Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль

Управление автомобилем в болезненном состоянии может представлять серьезную опасность как для самого водителя, так и для других участников движения. С таким предупреждением выступил врач-терапевт Андрей Звонков.

Специалист подчеркнул, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России требует от водителей внимательного отношения к состоянию своего здоровья, поскольку коронавирус может приводить к внезапному ухудшению самочувствия.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура - это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой», - объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Медик при этом назвал температуру тела, с которой нельзя отправляться в дорогу.

«Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса», - считает Звонков.

Врач уверен, что измерение температуры и давления перед тем, как сесть за руль, должно стать рутинной практикой каждого водителя. Специалист особо отметил, что ориентироваться только на свои ощущения нельзя, так как человек может дать неверную оценку своему состоянию.

«Объективно можно оценить (свое состояние - прим. ред.) только со стороны или с помощью приборов. Поэтому не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру», - дал совет Андрей Звонков.

Ранее врач-терапевт Анна Землянухина назвала симптомы, при появлении которых нужно показаться специалисту, поскольку они могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. К этим симптомам она отнесла, в том числе, небольшую температура, которая сохраняется продолжительное время без видимых причин.