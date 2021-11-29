Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за омикрон-штамма

На фоне ситуации с появлением нового штамма коронавируса нужно внимательно мониторить рынок нефти и влияние на спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, пока ситуация с динамикой мировых запасов нефти нормальная. За происходящим наблюдает ОПЕК+.

«Они представят нам соответствующие данные. Но то, что мы еженедельно видим, - пока ситуация нормальная», - сказал Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума, передают РИА Новости.

Новый штамм коронавируса, получивший название омикрон, появился в Южной Африке. Он уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. Медики из Южно-Африканской Республики перечислили нетипичные симптомы новой мутации. При инфицировании не исчезают обоняние и вкус, однако больные часто жалуются на повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у многих заразившихся наблюдается учащенный пульс.