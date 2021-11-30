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Инфекционист перечислил способы профилактики омикрон-штамма

Анна Берестовая
23:18 30.11.2021
Медик предложил ввести трехкомпонентную вакцинацию от коронавируса.
Инфекционист перечислил способы профилактики омикрон-штамма
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новая разновидность коронавирусной инфекции, омикрон-штамм, может оказаться наиболее заразной формой COVID-19. Соответствующее мнение выразил профессор инфекционных болезней больницы Джемелли в Риме Роберто Кауда, подметив, что к настоящему моменту последняя из известных мутаций вируса изучена слабо.

Медик указал, что для профилактики «омикрона» следует предпринимать самые стандартные противоэпидемические меры: соблюдать социальную дистанцию и не забывать про маски и перчатки. При этом, как отметил специалист, стоит воздержаться от перелетов из ЮАР и других стран, в которых были зафиксированы случаи заболевания новым штаммом.

Кауда предположил, что существующие вакцины будут эффективны против штамма «омикрон», хотя и не стопроцентно. Об этом пишут «Известия». Он также рекомендовал усилить темпы вакцинации граждан, в том числе за счет применения третьего компонента препарата против COVID-19.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при омикрон-штамме тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиваться дольше, чем при других вариантах болезни. Согласно его словам, это способно привести к резкому уменьшению случаев тяжелого заболевания при несколько выросшей заразности вируса.

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