Карпин назвал главный матч уходящего года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какой матч в его профессиональной карьере был самым главным в уходящем году.

«Самое главное событие для меня в этом году - это игра с Хорватией», - цитирует наставника российской сборной «Спорт-Экспресс».

Россия уступила Хорватии в гостевой встрече с минимальным счетом и упустила шанс напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Дальнейшая судьба сборной решится в весенних стыковых матчах.