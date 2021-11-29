В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09.00 понедельника, 29 ноября, до 09.00 среды, 1 декабря.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что календарная зима в Москве начнется с изменения погоды: 1 декабря на смену плюсовым температурным значениям в город придут морозы.