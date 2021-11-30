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Маск сообщил о возможном банкротстве компании SpaceX

Виктория Ивашечкина
20:53 30.11.2021
По словам бизнесмена, ситуацию с темпами производства ракетных двигателей в компании можно оценить как катастрофическую.
Маск сообщил о возможном банкротстве компании SpaceX
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что компании может грозить банкротство в том случае, если не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy.

«Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, то нам действительно может угрожать банкротство», - говорится в корпоративном письме руководителя SpaceX. 

По мнению Маска, ситуацию с темпами производства ракетных двигателей в компании можно оценить как катастрофическую.

В ноябре вице-президент SpaceX Уилл Хелтсли, который отвечал за силовые установки, ввиду отсутствия прогресса в разработки двигателей Raptor, покинул компанию. Процесс разработки и производства двигателя возглавил Джейкоб Маккензи.

Ранее Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет спасти человечество от голода. Так в конце октября он ответил на предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН.

При этом глава Tesla и SpaceX отметил, что ВПП должна объяснить, как именно эти деньги помогут справиться с проблемой.

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