Маск сообщил о возможном банкротстве компании SpaceX

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что компании может грозить банкротство в том случае, если не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy.

«Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, то нам действительно может угрожать банкротство», - говорится в корпоративном письме руководителя SpaceX.

По мнению Маска, ситуацию с темпами производства ракетных двигателей в компании можно оценить как катастрофическую.

В ноябре вице-президент SpaceX Уилл Хелтсли, который отвечал за силовые установки, ввиду отсутствия прогресса в разработки двигателей Raptor, покинул компанию. Процесс разработки и производства двигателя возглавил Джейкоб Маккензи.

Ранее Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет спасти человечество от голода. Так в конце октября он ответил на предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН.

При этом глава Tesla и SpaceX отметил, что ВПП должна объяснить, как именно эти деньги помогут справиться с проблемой.