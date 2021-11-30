Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России на 13%
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением, сократилось на 13% на прошлой неделе.
«На прошлой неделе мы констатировании, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной», - отметил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Глава ведомства напомнил, что в настоящее время под наблюдением медицинских работников находятся 932 тысячи пациентов с коронавирусом.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что сертификаты, подтверждающие перенесенную коронавирусную инфекцию у человека, будут автоматически продлены для всех граждан, которые переболели COVID-19 в течение текущего года.
Сертификат о перенесенном вирусе будет действителен один год