В России сократили срок действия ПЦР-теста до двух суток

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за особенностей штамма корона вируса «омикрон» ведомство решило сократить срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

«С учетом особенностей нового штамма, его повышенной заразности нами было принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», - отметила Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 24 часа с момента поступления материала в лабораторию до получения его результата.

«Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться на нашу горячую линию», - подчеркнула Попова.

Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код при положительном ПЦР-тесте.

По его словам, в ситуации с введением кодов для доступа в общественные места и на транспорт речь о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов, пока не идет.