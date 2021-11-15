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Переболевшие COVID-19 бессимптомно получат QR-код при положительном ПЦР

Виктория Ивашечкина
17:52 15.11.2021
Ранее правительство внесло в ГД законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов.
Переболевшие COVID-19 бессимптомно получат QR-код при положительном ПЦР
© Фото: Lex ZeaKeystone, PressAgency, globallookpress
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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код при положительном ПЦР-тесте.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет - они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, QR-коды не получат», - прокомментировал он в интервью «Интерфаксу». 

По словам Хубезова, в ситуации с введением кодов для доступа в общественные места и на транспорт речь о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов, пока не идет.

«По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд», - уточнил глава комитета.

Также, по его словам, количество антител не влияет на решение, нужно или не нужно делать прививку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры, которые принимают регионы из-за пандемии коронавируса, говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

По его словам, сейчас в парламенте только начинается работа по законопроектам о QR-кодах, поэтому вопросы об интеграции инициативы в стране являются преждевременными.

Несколькими днями ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках.

Несколькими днями ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках

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