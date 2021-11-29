Гинцбург допустил вакцинацию любой прививкой после применения «Спутник V»

Ревакцинироваться от COVID-19 после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучший эффект даст комбинация со «Спутником Лайт». Вакцины западного производства, такие как Moderna или Pfizer лучше бустировать «Спутником V». Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать "Спутником", а "Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником Лайт". Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником Лайт"», - рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают хорошие результаты, защита от коронавируса составляет более 92%.