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Гинцбург допустил вакцинацию любой прививкой после применения «Спутник V»

Ян Брацкий
00:59 29.11.2021
По мнению директора Центра имени Гамалеи, лучшего эффекта можно добиться сочетая вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Гинцбург допустил вакцинацию любой прививкой после применения «Спутник V»
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ревакцинироваться от COVID-19 после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучший эффект даст комбинация со «Спутником Лайт». Вакцины западного производства, такие как Moderna или Pfizer лучше бустировать «Спутником V». Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать "Спутником", а "Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником Лайт". Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником Лайт"», - рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают хорошие результаты, защита от коронавируса составляет более 92%.

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