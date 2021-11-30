Путин поручил кабмину подготовить обновленный план по борьбе с COVID-19

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом Путин сообщил, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» во вторник, 30 ноября.

«Я прошу правительство в недельный срок - сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства - подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», - подчеркнул президент России.

Кроме того, Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации важной мерой в борьбе с пандемией COVID-19.

«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации», - отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы восстановления мировой экономики из-за возникновения нового штамма коронавируса в настоящий момент находятся под вопросом.

По словам главы государства, необходимо готовиться к любым изменениям этой опасной инфекции.