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Путин поручил кабмину подготовить обновленный план по борьбе с COVID-19

Виктория Ивашечкина
17:15 30.11.2021
По словам президента России, взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации является важной мерой в борьбе с пандемией.
Путин поручил кабмину подготовить обновленный план по борьбе с COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом Путин сообщил, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» во вторник, 30 ноября.

«Я прошу правительство в недельный срок - сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства - подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», - подчеркнул президент России.

Кроме того, Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации важной мерой в борьбе с пандемией COVID-19.

«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации», - отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы восстановления мировой экономики из-за возникновения нового штамма коронавируса в настоящий момент находятся под вопросом.

По словам главы государства, необходимо готовиться к любым изменениям этой опасной инфекции.

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