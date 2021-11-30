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Суд в Москве признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве

Ян Брацкий
14:45 30.11.2021
Сторона обвинения требует для основателя Среднеуральского женского монастыря четыре года колонии общего режима.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия, духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря, в склонении к самоубийству и самоуправстве.

«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря... Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах...» - сказал судья.

Сергий был задержан ночью 29 декабря на территории монастыря. Позже духовника этапировали из Екатеринбурга в Москву. Обвинение требует для Сергия четыре года колонии общего режима. Наказание судья озвучит позже.

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