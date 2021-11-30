Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

Ян Брацкий
16:45 30.11.2021
С 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 года на новых условиях, и теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых.
Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную программу по ипотеке. Об этом она заявила в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе "6,5%", мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо», - цитирует ТАСС слова Набиуллиной.

Дальнейшее продление программы, считает она, может негативно сказаться на рынке, что спровоцирует рост цен на жилье.

«Широкомасштабное продление льготной ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия», - добавила глава российского регулятора.

Оценивая динамику роста ипотечных кредитов, Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года этот рост может составить порядка 27%, что значительно выше роста номинальных доходов россиян. Эти показатели должны быть соизмеримы, считает глава ЦБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Видео
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам лишения свободы
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
12:07 В стране и мире
NASA отложило выход астронавтов в космос из-за летящего к МКС мусора
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.