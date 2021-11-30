Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную программу по ипотеке. Об этом она заявила в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе "6,5%", мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо», - цитирует ТАСС слова Набиуллиной.

Дальнейшее продление программы, считает она, может негативно сказаться на рынке, что спровоцирует рост цен на жилье.

«Широкомасштабное продление льготной ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия», - добавила глава российского регулятора.

Оценивая динамику роста ипотечных кредитов, Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года этот рост может составить порядка 27%, что значительно выше роста номинальных доходов россиян. Эти показатели должны быть соизмеримы, считает глава ЦБ.