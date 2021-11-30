ОПК Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов Новая морская гиперзвуковая ракета будет поставлена на вооружение Военно-морского флота России в начале 2022 года. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин анонсировал появление на вооружении в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов во вторник на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет». Глава государства заявил, что морская гиперзвуковая ракета будет поставлена на вооружение Военно-морского флота России в начале 2022 года. «Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», - сказал Путин. Также президент назвал разработку Россией гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО. Путин напомнил, что в альянсе распространяли свою военную инфраструктуру дальше, к границам России, не считаясь с тем, что в 90-е годы у РФ и Запада были «практически безоблачные» отношения. Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика