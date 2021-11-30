Автоэксперт назвал три главные ошибки при самостоятельном шиномонтаже

Любые, даже незначительные ошибки при шиномонтаже могут существенно повлиять на техническое состояние автомобиля и безопасность его эксплуатации. В этом уверен директор по сервису и запасным частям одного из московских автосалонов Константин Епанешников.

Среди самых типичных недочетов, он выделяет ошибки при снятии покрышки с диска и ее дальнейшей установке на прежнее место.

«Если эту работу выполняет неопытный механик, то существует вероятность повредить обод шины и вывести ее из строя. Шина будет сдуваться. Если обод будет порван, то она не будет держать форму, что в итоге грозит разрушением колеса при движении. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя», - заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Неправильная балансировка колеса является второй по распространенности ошибкой, добавил эксперт. Если эту процедуру игнорировать вообще или проводить на непроверенном оборудовании, то велика вероятность повышенного износа шин и сильной вибрации на руле.

Кроме того, по словам Епанешникова, водителю следует пристально следить за давлением в шинах и придерживаться рекомендованных производителем показателей. Перекаченные или недокаченные колеса быстрее изнашиваются.