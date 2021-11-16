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Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа

Анна Касаткина
02:50 16.11.2021
Специалист посоветовал проводить обслуживание на сервисных станциях официальных дилеров.
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
© Фото: pixabay
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«Серые» шиномонтажные мастерские часто навязывают клиентам накачивание колес аргоном или другими газами, хотя практическая польза от этой услуги равна нулю. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений крупного автомобильного холдинга Павел Сидоров.

В то же время не все услуги, которые дополнительно предлагаются мастерами и кажутся автолюбителями необязательными, бесполезны. Так, по словам Сидорова, при замене колес могут обнаружиться скрытые проблемы.

«Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес», - пояснил он.

Мастер также может порекомендовать очистку сопряженных элементов, замену каких-либо уплотнителей, что часто воспринимается как навязывание, добавил Сидоров. В этом случае эксперт посоветовал обращать внимание на то, как это преподносится: предлагают ли клиенту дополнительные работы с подтверждением на фото и видео, либо просто уговаривают на словах.

По словам Сидорова, делать сход-развал по умолчанию необходимости нет, если отсутствуют замечания относительно увода автомобиля в сторону, неравномерного износа шин. В случае наличия каких-либо проблем, будет правильным провести регулировку сразу, отметил эксперт.

Сидоров также посоветовал проводить обслуживание на сервисных станциях официальных дилеров, которые соблюдают регламент дилеров и отвечают за качество выполненных работ.

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