Армия Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество Александр Фомин и Франсуаза Жоли в ходе встречи затронули вопросы военного и военно-технического сотрудничества. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Особое внимание Фомин и Жоли уделили теме региональной безопасности на Африканском континенте. По завершении переговоров стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-конголезских отношений. Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой Марком Милли. Во время разговора стороны затронули актуальные вопросы международной безопасности. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика