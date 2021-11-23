Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество
Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
Особое внимание Фомин и Жоли уделили теме региональной безопасности на Африканском континенте. По завершении переговоров стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-конголезских отношений.
Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой Марком Милли. Во время разговора стороны затронули актуальные вопросы международной безопасности.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов