Прокуратура запросила четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия

Государственный обвинитель попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии общего режима экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Он обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

«Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным... и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы», - цитирует РИА Новости представителей Измайловского суда.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии COVID-19. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отлучили от церкви.

Сергия задержали 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал экс-схиигумена на два месяца.