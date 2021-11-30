Мясников рассказал, к чему может привести храп

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил об опасных для здоровья последствиях храпа. По словам медика, у человека может быть не просто храп, который мешает близким, а болезнь под названием «апноэ сна», при которой такой признак может привести к ожирению, гипертонии и диабету.

«Когда человек спит на спине, мягкое нёбо иногда западает и перекрывает вход в дыхательные пути. Пациент не может вздохнуть, замолкает, потом пауза - и пробивается жуткий всхрап. Если так несколько раз за ночь, это приводит к ожирению, диабету и гипертонии», - рассказал он.

Как отметил Мясников, наличие храпа зачастую объясняет, почему в организме не нормализуется сахар, не снижается вес и не стабилизируется давление.

«Но есть обычный храп, все это зависит от анатомии, искривления носовой перегородки, от общих проблем, которые также могут быть. Фактором риска являются и травмы, и аденоиды, и избыточный вес, и анатомическое строение носоглотки и шеи», - заявил врач.

Врач посоветовал людям с гипертонией, повышенным сахаром и лишним весом измерить сатурацию. Если она понижена, то нужно спать в кислородной маске. Если же причина в отеке слизистой, то рекомендуется перед сном делать промывание носа и использовать гормональные капли.

Ранее ученые назвали лучшее время для отхода ко сну. По мнению британских исследователей, люди, которые ложатся спать с 22.00 до 23.00, реже сталкиваются с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.