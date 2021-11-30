Грохот танковых орудий: как сирийские добровольцы учатся воевать по российским методикам

В провинции Алеппо, в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации, подразделения сирийской армии вывели на полигон танки и реактивную артиллерию.

Это занятия по огневой подготовке. И для опытных бойцов, и для новобранцев. Они проходят под руководством российских военных советников. Экипажи танков отражают прорыв условных боевиков.



А расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожают позиции террористов.

Сирийских добровольцев, которых в любой момент могут перебросить на передовую, обучают по нашим методикам. После интенсивных тренировок сокращается время выполнения задач и повышается точность ведения стрельбы.

Ранее сообщалось о том, как несет службу российская военная полиция на Голанских высотах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих