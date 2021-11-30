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В МИД РФ заявили, что США со всех сторон «обложили» РФ военными базами

Анна Назайкина
12:59 30.11.2021
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства.
В МИД РФ заявили, что США со всех сторон «обложили» РФ военными базами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Соединенные Штаты со всех сторон окружили Россию военными базами и продолжают нагнетать военную истерию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед участниками научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

«То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - Прим. ред.)», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. Глава ведомства отмечал, что идет процесс совершенствования военной инфраструктуры, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.

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