В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле не допускают, что введение штрафов в России за отказ от вакцинации возможно. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 32 648 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 33 442 россиянам, скончались - 1 229. Как отмечается, у 6,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

Между тем ранее появилась информация, что Австрия введет штраф в размере 7,2 тыс. евро за отказ от прививки от коронавируса, сделать вакцинацию обязательной правительство страны планирует с 1 февраля 2022 года.