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СМИ: в Австрии озвучили сумму штрафа за отказ от вакцинации

Виктория Ивашечкина
22:24 29.11.2021
С 15 ноября в стране введен строгий локдаун для непривитых граждан старше 12 лет.
СМИ: в Австрии озвучили сумму штрафа за отказ от вакцинации
© Фото: Georges Schneider globallookpress
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В Австрии черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от коронавируса будет предусматривать штраф за отказ от прививки до €7 200. Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на разрабатываемый документ правительства страны. 

Предполагается, что обязательная вакцинация от будет распространяться на всех проживающих в Австрии с февраля 2022 года. Штраф за отказ от прививки будет составлять €3 600 или четыре месяца лишения свободы за отказ от выплаты.

СМИ указывает, что наказание в размере €7 200 будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления австрийских властей о необходимости сделать прививку.

При этом утверждается, что исключения будут касаться людей, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет. Издание пишет, что законопроект еще должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

С понедельника, 15 ноября, в Австрии ввели строгий локдаун для непривитых граждан старше 12 лет. Из дома они теперь могут выходить только для поездки на работу, прогулки или похода в продуктовый магазин.

Помимо этого, канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о начале подготовки к введению обязательной вакцинации против COVID-19 в феврале 2022 года. В стране на данный момент привито около 65% населения - это один из самых низких показателей в Западной Европе.

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