Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Ян Брацкий
01:24 30.11.2021
Вместе с тем, в стране продолжается прививочная кампания против гриппа, к этому моменту вакцину получили 54,9 миллиона человек.
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
© Фото: J.M. Guyon, globallookpress
Читайте нас на:

В России снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ). На сегодняшний день, эпидемиологические пороги превышены в 46 регионах страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22-28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась по сравнению с предыдущей неделей года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось», - цитирует РИА Новости текст сообщения.

По данным ведомства, превышение пороговых значений отмечается, в основном, среди взрослого населения и подростков.

Вместе с тем, продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным РПН, более 54,9 миллиона человек уже получили вакцину против болезни. Число вакцинированных составляет 37,6% от численности населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.