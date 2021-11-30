В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ). На сегодняшний день, эпидемиологические пороги превышены в 46 регионах страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22-28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась по сравнению с предыдущей неделей года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось», - цитирует РИА Новости текст сообщения.

По данным ведомства, превышение пороговых значений отмечается, в основном, среди взрослого населения и подростков.

Вместе с тем, продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным РПН, более 54,9 миллиона человек уже получили вакцину против болезни. Число вакцинированных составляет 37,6% от численности населения.