Инфекционист оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19

Вакцинация от гриппа не повлияет на уровень антител у переболевших COVID-19 или сделавших прививку от этого заболевания. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя - активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», - сказал он ТАСС.

Коновалов также сообщил, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, так как «у иммунной системы нет календаря» и дата вакцинации не имеет значения для защиты от инфекции.

Чтобы вакцинация не наложилась на заболевание любой воздушно-капельной инфекцией, подхваченной в очереди на прививку, следует соблюдать меры индивидуально защиты и гигиены, подчеркнул доктор. В целом средства защиты рекомендуется использовать вне зависимости от наличия прививки от гриппа или коронавируса, добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. По ее словам, переболевшие ковидом стали новой группой риска.