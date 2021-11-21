Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Инфекционист оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19

Анна Касаткина
01:20 21.11.2021
По словам врача, прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа.
Инфекционист оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Вакцинация от гриппа не повлияет на уровень антител у переболевших COVID-19 или сделавших прививку от этого заболевания. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя - активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», - сказал он ТАСС.

Коновалов также сообщил, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, так как «у иммунной системы нет календаря» и дата вакцинации не имеет значения для защиты от инфекции.

Чтобы вакцинация не наложилась на заболевание любой воздушно-капельной инфекцией, подхваченной в очереди на прививку, следует соблюдать меры индивидуально защиты и гигиены, подчеркнул доктор. В целом средства защиты рекомендуется использовать вне зависимости от наличия прививки от гриппа или коронавируса, добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. По ее словам, переболевшие ковидом стали новой группой риска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:53 В стране и мире
Водитель «Газели» сбил женщину с двумя детьми в Новой Москве
19:54 В стране и мире
Видео
«Большой ребенок»: Аронова поделилась воспоминаниями о Гаркалине
19:36 В стране и мире
Прокуратура: погибший в ДТП на Кутузовском проспекте неоднократно нарушал ПДД
17:20 В стране и мире
«Был востребован и талантлив»: актер Баринов поделился воспоминаниями о Гаркалине
17:23 В стране и мире
Ученые выявили категорию невосприимчивых к коронавирусу людей
Популярное
Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.