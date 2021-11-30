СМИ: Валерий Рашкин попал в больницу

Лишенный ранее депутатской неприкосновенности депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице. Об этом сообщает агентство Interfax со ссылкой на неназванный информированный источник во фракции. Вместе с тем о причинах госпитализации политика не сообщается.

«О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, на прошлой неделе Валерий Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем.

Согласно представлению генпрокурора, Рашкина могут привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК. По этой статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.