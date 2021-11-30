В России за сутки выявили 32 648 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 32 648 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 33 442 россиянам, скончались - 1 229. Как отмечается, у 6,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 788 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Московская область - там обнаружили 2 215 новых случаев COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург, где за сутки количество инфицированных выросло на 2 103. Наименьшее число заболевших за сутки - в Калмыкии (26), в Ненецком автономном округе (10) и на Чукотке (9).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 9 636 881. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.