На нескольких участках «Листвяжной» возобновился пожар

На нескольких участках шахты «Листвяжная» в Кемеровской области происходит горение. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

«Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз. Ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 29 ноября работы в шахте были приостановлены именно из-за роста уровня ацетилена.

Сегодня в «Листвяжной» обнаружили еще 20 погибших, среди них - тела двоих горноспасателей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что газовая обстановка в выработке на данный момент не позволяет осуществить подъем жертв на поверхность.

Авария на шахте произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.