Мясников оценил вероятность распространения в России омикрон-штамма

Новый штамм коронавирусной инфекции под названием «омикрон» неизбежно придет на территорию России, даже если будут приняты такие жесткие антиковидные меры, как закрытие границ, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

«“Омикрон” к нам придет с точностью до 100%. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом конца зимы-весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придет! И есть у нас всего два-три месяца... Готовимся к очередной волне уже сейчас», - заявил медик.

Кроме того, Мясников отметил, что не следует сеять панику среди людей, прогнозируя апокалипсические сценарии. По словам врача, важно завершить вакцинацию жителей РФ по первому кругу, а затем провести ревакцинацию ранее привитых россиян.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса, который зарегистрировали на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.